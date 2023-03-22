Победители «САМ.ФЕСТа» смогут выступить вместе с МакSим и Ramil’ на одной сцене

Участвовать могут артисты, которые сами пишут стихи и музыку. Фото: правительство Самарской области

В Самаре 12 июня пройдет гранд-финал фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Победители конкурса смогут поучаствовать в шоу вместе с МакSим, Гариком Сукачевым, Ramil’ и другими. Об этом сообщили в правительстве региона.

Участвовать могут артисты, которые сами пишут стихи и музыку. В 2023 году формат фестиваля обновился. Так, 10 и 11 июня пройдут концерты отборочных туров конкурса, а 12 июня состоится гранд-финал с участием трех финалистов отборочных туров и крупнейших российских звезд.

Композиции всех финалистов попадут в сборник «САМ.ФЕСТ», а победитель сможет записать и выпустить на всех цифровых площадках собственный альбом. Еще одним подарком организаторов станет «полный пакет артиста», включающий фотосессию, бытовой и технический райдеры, помощь в ведении соцсетей и консультации насчет гастролей.

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