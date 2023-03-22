Стало известно, сколько комнат выбирают жители России при покупке квартир

Многие ипотечные заемщики предпочитают покупать однокомнатные квартиры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие квартиры чаще всего покупают жители России в ипотеку. Как выяснилось, более 40% приобретают однокомнатные, 37% – двухкомнатные, а около 20% – трехкомнатные объекты. Таковы данные исследования, которое провел ВТБ.

– Однокомнатные квартиры пользуются у ипотечных заемщиков неизменной популярностью как минимум последние три года. Среди причин: устоявшееся мнение о доступной стоимости таких объектов. Многие рассматривают жилье небольшой площади в качестве стартового капитала для себя, детей или варианта для инвестиций и под сдачу в аренду, – прокомментировал вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он отметил, что в пересчете на стоимость одного квадратного метра просторные квартиры, наоборот, выгоднее. В некоторых случаях разница в цене может достигать 30%. Специалист добавил, что серьезным стимулом для покупки россиянами квартир большой площади может стать внедрение принципа «больше метров – ниже ставка» по ипотеке на государственном уровне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал