Тарифы на перевозки в общественном транспорте Самары хотят установить в 51 рубль

Изменение регулируемых тарифов не скажется на стоимости проезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют установить новые регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте. Их предлагают повысить до 51 рубля 12 копеек. Об этом говорится в проекте постановления на сайте городской администрации.

Регулируемые тарифы применяют для расчета объема субсидий, которые предоставляют перевозчикам, работающим по муниципальным маршрутам, из бюджета Самары. Эти средства ежегодно выделяют транспортным предприятиям для возмещения части затрат при перевозке пассажиров и багажа.

Предлагаемые изменения рассмотрели на заседании тарифной комиссии администрации Самары. Их рекомендовали к утверждению. Между тем, департамент транспорта, который является разработчиком проекта, будет в течение 20 дней принимать предложения по данному нововведению. Направлять их можно по адресу: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67А, каб. 5 и по электронной почте deptrans@samadm.ru. Если предложение одобрят, то постановление вступит в силу с апреля 2023 года, а сами тарифы — с 1 февраля 2023 года.

Отметим, изменение регулируемых тарифов никак не скажется на стоимости проезда в общественном транспорте. Она останется на прежнем уровне: 35 рублей за наличный расчет и 32 рубля по карте.

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