Дмитрий Азаров обсудил поддержку участников СВО и их семей с командармом Андреем Колотовкиным

Андрей Колотовкин поблагодарил губернатора за поддержку армии. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с командующим 2-й Гвардейской Армией Андреем Колотовкиным. На встрече были подняты вопросы поддержки военнослужащих. В частности, речь шла о реализации программы «Возвращение». Сейчас правительство активно прорабатывает одно из ее направлений, которое касается отпуска бойцов.

– Распоряжение президента, верховного главнокомандующего безусловно выполняем. При формировании графика отпусков учитывается и срок нахождения на службе, и боевые заслуги, – рассказал генерал.

Губернатор поблагодарил Андрея Колотовкина за ценные советы – в прошлом году благодаря им самарских военных заранее обеспечили теплыми сапогами. А генерал, в свою очередь, выразил благодарность Дмитрию Азарову за поддержку армии.

– Военнослужащие штатно обеспечены, но дополнительная помощь, письма поддержки вдохновляют солдат и офицеров. К нам регулярно приходит гуманитарная помощь от фонда «Звезда и Лира», других общественных организаций и органов местного самоуправления, – отметил Андрей Колотовкин.

Он также обратил внимание на студентов, которые активно помогают бойцам – недавно они приготовили для защитников Отечества 3 тонны квашеной капусты.

– Помогают, кто чем может. И то, что ребята так откликнулись, это придумали – замечательно. Ведь для бойца самое главное – забота, понимание, что о них здесь помнят и ждут, – поддержал инициативу студентов Дмитрий Азаров.