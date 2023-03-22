Горнолыжный комплекс с гостиницей построят на горе Отважной в Самарской области

Сейчас идет проработка проекта круглогодичного туристического комплекса "Отважный" / Фото: vk.com/mintur63

В Самарской области появятся новый горнолыжный комплекс и гостиница со СПА-комплексом. Туристический объект хотят разместить на одной из вершин Жигулевских гор — Отважной, которая находится на территории национального парка «Самарская Лука». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства туризма.

Комплекс «Отважный» будет круглогодичным. Его главной составляющей в зимний сезон станет горнолыжка с четырьмя трассами общей протяженностью 4 км и тремя подъемниками. На вершине горы разместят станцию канатной дороги и ресторан, откуда будут открываться виды на «Самарскую Луку». У подножия построят трехзвездочную гостиницу на 124 номера со СПА-комплексом.

Объект возведут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». При его создании учтут все экологические стандарты и законодательство об особо охраняемых природных территориях. Ввод комплекса намечен на 2027 год. Планируется, что проект станет еще одним местом притяжения туристов, позволит создать новые рабочие места и возможности для бизнеса региона.

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