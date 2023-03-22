Онлайн-лектории в рамках проекта «Добрые новости» пройдут в Самаре 22-24 марта

Модератором трех образовательных дней станет директор реготделения Российского военно-исторического общества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары представила программы онлайн-лекториев в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости», которые пройдут с 22 по 24 марта 2023 года.

Так, 22 марта в 15:00 на ул. Антонова-Овсеенко, 24 на базе технопарка универсальных педагогических компетенций СГСПУ проведут первый онлайн-лекторий, направленный на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений по реализации информационной политики.

Вторая часть серии состоится 23 марта в 15:00 на ул. Красноармейской, 131 на базе исторического парка «Россия – Моя история». Там соберутся представители органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры и др.

В завершающий день 24 марта в 15:00 снова в СГСПУ продолжение будет направлено на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений. Модератором трех образовательных дней станет директор реготделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина.

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