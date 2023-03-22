В Самаре предложили разрешить размещение парков в жилых зонах

Зеленых зон в областной столице может стать больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре может появиться больше парков. Их предложили обустраивать в жилых зонах. Об этом стало известно на заседании комитета гордумы по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.

Так, предлагается внести поправки в правила застройки и землепользования Самары — разрешить в некоторых территориальных зонах обустраивать парки культуры и отдыха. Изменения могут затронуть общественно-деловые и зоны мало-, средне- и многоэтажной застройки. По мнению главы департамента градостроительства Василия Чернова, это позволит оптимизировать развитие инфраструктуры с учетом потребностей жителей и повысить эффективность территориального развития Самары.

Председатель комитета, вице-спикер гордумы Сергей Рязанов назвал это предложение рациональном. Депутат считает, что благодаря ему в областной столице может стать больше зеленых зон. Кроме того, ускорится сам процесс организации подобных пространств.

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