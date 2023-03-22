В Тольятти компания сорвала поставку медизделий в больницу № 5 и попала в РНП

Включить организацию в "черный список" попросили представители больницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области еще одна фирма попала в «черный список». В реестр недобросовестных поставщиков (РНП) попало ООО «Мед-Плюс», когда оставило тольяттинскую больницу № 5 без медизделий. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФАС.

По данным ведомства, контракт на сумму 12,4 млн рублей был заключен 26 августа 2022 года. Согласно ему, компания «Мед-Плюс» должна была поставлять в больницу товары в течение 10 дней с момента получения заявки. Однако она неоднократно доставляла медизделия не в полном объеме либо вообще ничего не привозила.

В результате ТГКБ-5 расторгла контракт в одностороннем порядке. Также представители учреждения обратились в антимонопольный орган и попросили включить фирму в реестр недобросовестных поставщиков. Требование было удовлетворено. Компания будет находиться в «черном списке» два года.

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