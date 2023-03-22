В Самаре при столкновении «Toyota» и «Hyundai» пострадала 4-летняя девочка

Ребенка госпитализировали с места происшествия Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Самаре во вторник, 21 марта 2023 года. В Октябрьском районе столкнулись две иномарки, пострадал ребенок. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, ДТП случилось на улице Мичурина в 11:30. 34-летняя женщина ехала за рулем «Toyota» в сторону улицы Челюскинцев и врезалась в стоящий «Hyundai» под управлением 22-летнего мужчины. В результате аварии пострадал ребенок, находившийся в салоне «Toyota».

– 4-летняя девочка-пассажир автомобиля «Toyota» была госпитализирована с места происшествия, – информируют в ГУ МВД по региону.

Сейчас полицейские выясняют все причины произошедшего.

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