В департаменте транспорта Самаре рассказали о выборе между новыми троллейбусами и электробусами

В руководстве Самары думают, как лучше обновить троллейбусный парк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пока не принято принципиального решения о закупке новых электробусов. Такая информация звучала во время визита в регион белорусской делегации, и даже называлась конкретная цифра в 4 единицы подвижного состава.

Однако, как рассказал зам. главы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин, пока данный вопрос находится в стадии обсуждения.

- У нас в Самаре хорошо развита троллейбусная сеть, и понятно, что подвижной состав надо обновлять. И здесь есть варианты: приобретать ли современные троллейбусы с автономным ходом, либо троллейбусы с возможностью увеличенного хода вне контактной сети, либо брать электробусы, вообще не зависящие от наличия проводов, им требуются только зарядные станции. Здесь пока нет окончательного решения, - пояснил Юрий Тапилин в эфире программы «Городская среда» на «Радио КП-Самара».