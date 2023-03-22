Самарские активисты отправили 7 тонн гуманитарного груза в Луганск

В состав груза вошло 600 продуктовых наборов. Фото: Народный фронт Самарская область

Жители Самарской области продолжают оказывать поддержку гражданам ДНР и ЛНР. На днях в Луганск из Самары отправилась новая партия гуманитарного груза. Помощь собрали сотрудники судоходных и судоремонтных предприятий, а также жители Куйбышевского района. Информацию сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта.

– Не во всех городках, поселках и станицах сейчас работают магазины – просто в связи с тем, что рядом идет война. Там очень много детей. Когда мы первый раз раздавали коробки, люди приходили и просили по две. У кого-то дома бабушка, у других соседи не ходят… Слезы на глазах наворачиваются, когда ты это видишь живьем, – поделился эксперт Народного фронта в Самарской области, гендиректор ЗАО «Нефтефлот» Сергей Фофанов.

В состав груза вошли 600 продуктовых наборов общим весом 7 тонн, а также походные печи, тактическое снаряжение и УАЗ «Патриот». Помощь будет передана солдатам 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

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