В Самаре многие готовы отказаться от определенных телефонов, чтобы получить работу

Многие самарцы откажутся от зарубежных девайсов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре молодые соискатели готовы отказаться от зарубежной фирмы телефонов, чтобы получить работы. На подобные меры согласны из соображений кибербезопасности.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, до 1 апреля определенные госслужащие откажутся от айфонов. В областной столице молодые люди рассказали, как относятся к этой затее. Почти 43% владельцев айфонов готовы отказаться от телефонов, если это необходимо для трудоустройства. При этом, каждый пятый житель откажется от работы, если ему поставят такие условия.

Эксперты отмечают, чем старше респонденты, тем меньше их смущает подобное требование. Владельцы телефонов, чей доход выше 80 тысяч рублей, менее преданы своим девайсам.

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