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НовостиОбщество22 марта 2023 10:32

Власти Самары обсудили реализацию нацпроекта «Здравоохранение»

В 2023 году ежемесячные выплаты получат 250 студентов-целевиков медицинских вузов
Ирина СИНЕГУБОВА
Национальный проект поддерживает и молодых специалистов.

Национальный проект поддерживает и молодых специалистов.

Фото: администрация Самары

Во вторник, 21 марта, в администрации Самары обсуждалась реализации нацпроекта «Здравоохранение». Речь идет об условиях обучения и труда студентов-медиков, врачей, об обеспечении медучреждений квалифицированными кадрами.

Власти прогнозируют, исходя из результатов работы в 2022 году, сохранение положительной динамики реализации проекта и в 2023. По программе «Сохранение и укрепление общественного здоровья» дополнительные меры социальной поддержки предоставили 233 врачам и 25 средним медицинским работникам.

Выплаты продолжатся также в 2023 и 2024 годах. Национальный проект поддерживает и молодых специалистов, они получают ежемесячные выплаты в течение трех лет после окончания обучения.

Помимо этого, в Самаре продолжится предоставлять ежемесячные выплаты студентам медицинских вузов, заключившим договоры на целевое обучение с госучреждениями здравоохранения региона. В 2023 году ее получат 250 студентов-целевиков.

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