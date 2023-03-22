Еще 7 приусадебных участков освободились от талых вод в Самарской области

Паводок, начавшийся раньше срока, уже пошел на убыль Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области постепенно улучшается паводковая обстановка. С каждым днем все больше территорий освобождаются от талых вод. За сутки число подпопленных приусадебных участков сократилось на семь.

— По состоянию на 22 марта 2023 года остаются подтопленными пять низководных мостов и 11 приусадебных участков. Они расположены на территории восьми районов: Большеглушицкого, Волжского, Красноярского, Кинель-Черкасского, Пестравского, Ставропольского, Сызранского и Кинельского, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Талые воды все еще не покинули один приусадебный участок в Мусорке Ставропольского района, один — в Новом Ризадее Сызранского района, три — в Черноречье Волжского района и шесть — в Георгиевке Кинельского района. По прогнозам синоптиков, уже скоро и снег, и талые воды сойдут. Осталось подождать совсем немного.

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