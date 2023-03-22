В департаменте транспорта рассказали о закупке и «реновации» трамваев в Самаре в 2023 году

Старые "Татры" будут постепенно получать новые салоны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые и «реновированные» трамвайные вагоны появятся в Самаре в течение 2023 года. Эту информацию обнародовал зам. главы городского департамента транспорта Юрий Тапилин в эфире программы «Городская среда» на «Радио КП-Самара».

- Новые трамваи будут. Во-первых, придет в первой половине года партия из 12 белорусских трамваев. Во-вторых, будем постепенно реновировать старые чешские «Татры». По сути, это будут новые трамваи на старых «тележках». Такая реновация обходится гораздо дешевле покупки новых вагонов. Понятно, что это не новая низкопольная техника, но на нынешнем этапе это тоже выход из проблемной ситуации, - пояснил Юрий Тапилин.

По его словам, первая обновленная «Татра» может появиться на маршруте осенью 2023 года.