Прокуратура выяснила причину подтопления автодорог в Тольятти

Всему виной оказалась подрядная организация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Автозаводского района Тольятти провела проверку и обнаружила нарушения при содержании автомобильных дорог. Вследствие чего и произошло подтопление улиц.

— ООО «ДРСУ» несвоевременно очистило отстойники колодцев ливневой канализации, что повлекло подтопление на участках дорог района, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Речь идет об улице Офицерской, на пересечении Юбилейной и Свердлова. Подрядная организация не обеспечила безопасность дорожного движения на территории района. Очистка и восстановление решеток ливневой канализации входит в перечень ее работ.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района в адрес руководителя ООО «ДРСУ» внесла представление. По результатам его рассмотрения нарушения уже устранены.

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