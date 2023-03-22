В Самаре начал сходить лед под Южным мостом

Лед сходит с рек. Фото: скриншот видео

В Самаре погода продолжает удивлять местных жителей. Из-за резкого потепления в регионе начал сходить лед с рек.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал на своей странице видео. Как лед сходит с реки Самара под Южным мостом. Совсем скоро реки полностью освободятся от ледяных оков. В ближайшее время синоптики прогнозируют повышение температуры. Специалисты рассказали, когда в губернию придет настоящее тепло.

Напомним, также на небольших реках работаю ледоколы. Специалисты работают на водных объектах.

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