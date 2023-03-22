В дептрансе Самары рассказали о стоимости проезда на дачных маршрутах в 2023 году

Самарцы в 2023 году смогут поехать на дачи уже с 15 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость проезда на дачных автобусных маршрутах в Самаре в 2023 году не изменится по сравнению с прошлым годом. Также на прежнем уровне останется количество дачных маршрутов и схема организации перевозок.

- Перевозки по дачным маршрутам в 2022 году практически не вызывали нареканий от граждан. Поэтому мы полностью переносим схему организации на нынешний год, сохраняя и количество маршрутов, и стоимость проезда, - заявил зам. главы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин в эфире программы «Городская среда» на «Радио КП-Самара».

При этом дачные перевозки в 2023 году стартуют уже 15 апреля, на две недели раньше обычного. По словам зам. главы дептранса все необходимые подготовительные процедуры уже пройдены и к началу дачного сезона все готово.