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НовостиОбщество22 марта 2023 11:25

Специалисты полагают, что в Самарской области к 2024 году может увеличиться количество фейков

По всей стране их число достигнет 22 млн
Алена ПРОВКИНА
В регионе может увеличиться количество ложных новостей

В регионе может увеличиться количество ложных новостей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты предположили, что в Самарской области может вырасти количество фейковых новостей. Эксперты оценили обстановку по всей стране.

По информации ЦУР Самарской области, в прошлом году в стране выявили почти 4 тысячи уникальных фейковых новостей, а общее число копий достигло порядка 10 миллионов. В нашем регионе специалисты зафиксировали несколько десятком ложной информации об авианалетах. Специалисты считают, что тренд на увеличение таких новостей сохранится и в следующем году.

При этом, эксперты сообщают, что авторы подобных новостей меняют тематики и механики их создания. Преступники продолжают акцентировать свое внимание на региональных ресурсах.

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