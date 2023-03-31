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НовостиАвто31 марта 2023 5:15

Как водителю и пешеходу не попасть в ДТП

Даже при резком торможении машина успевает проехать около 60 метров
Переходить дорогу безопасно, если транспорта поблизости нет или он остановился.

Переходить дорогу безопасно, если транспорта поблизости нет или он остановился.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сколько времени нужно водителю, чтобы затормозить, увидев пешехода? В городе разрешена скорость до 60 км/ч. Даже если дорога будет сухой и водитель экстренно затормозит, на такой скорости машина успеет проехать 60 метров, прежде чем остановится. Но человек может оказаться ближе, и тогда ситуация попадет в статистику: 70% пешеходов, пострадавших на дороге, получили травмы, переходя проезжую часть.

Водитель, пожалуйста, тормози заранее перед перекрестками и знаками пешеходных переходов. Пешеход, соблюдай несколько несложных правил, которые спасут тебе жизнь:

- переходи дорогу только там, где это разрешено, есть разметка и стоит знак, предупреждающий водителя;

- не стой слишком близко к проезжей части;

- не перебегай дорогу перед близко идущим транспортом;

- лучше носи светлую одежду или ту, на которой есть светоотражающие знаки.