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НовостиОбщество22 марта 2023 11:33

В Нефтегорском районе построят новые ФАПы и обновят офисы врачей общей практики

Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ремонт и строительство запланировано на 2024-2025 годы.

Ремонт и строительство запланировано на 2024-2025 годы.

В ближайшие несколько лет в Нефтегорском районе появятся новые ФАПы. В частности, открытие пункта планируется в селе Верхнесъезжее – он заработает в скором времени. В 2024 году объекты построят в селах Трофимовка и Бариновка, в 2025 году – в Семеновке и в поселке Новая Жизнь.

– В планах строительство ФАПов и ремонт нескольких офисов врачей общей практики. Для нас важно, чтобы жители получали квалифицированную медицинскую помощь своевременно и в комфортных условиях, – рассказал заместитель главы Нефтегорского района Сергей Абрамович в прямом эфире из регионального ЦУР.

Отмечается, что в следующем году будет приведена в порядок больница в Утевке и обновлены офисы врачей общей практики в селах Богдановка и Зуевка. В 2025 году капремонт офисов выполнят в Дмитриевке.

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