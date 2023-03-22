Фонтан на площади Памяти в Самаре восстановят к 1 мая 2023 года

Старое гидротехническое сооружение около здания архива скоро предстанет в новом виде Фото: администрация Самары

Стало известно, как продвигается ремонт фонтана на площади Памяти в Самаре. Речь идет о старом гидротехническом сооружении возле здания архива.

— Рабочие обновляют чашу, облицовку, оборудование. Уже подведена вода и канализация. Также будет приведена в порядок территория, прилегающая к фонтану, — сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Заказчиком работ выступает департамент городского хозяйства и экологии. После окончания ремонта фонтан перейдет на баланс МП «Спецремстройзеленхоз». Именно это предприятие займется его дальнейшим содержанием. Ввести обновленный объект в эксплуатацию планируется к 1 мая 2023 года.

Напомним, остальные фонтаны в Самаре могут запустить раньше обычного. Есть вероятность, что их включат к Пасхе или в день проведения общегородского субботника — 22 апреля. О такой возможности заявил первый вице-мэр города Владимир Василенко.

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