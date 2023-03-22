В Самарской области планируется засеять более 2,2 млн гектаров в 2023 году

Семена подсолнечника и кукурузы планируется докупить у российских поставщиков. Фото: Алексей Булатов

В 2023 году в Самарской области общую посевную площадь планируется сохранить на уровне 2022 года, она составит более 2,2 миллионов гектаров. Об этом шла речь на заседании комитета Губдумы по сельскому хозяйству и продовольствию.

В структуре преобладают зерновые и зернобобовые культуры, на них отводится 1,16 млн га. Озимые посеяны на площади 484 тысяч га, что на 10% больше показателей прошлого года. Сейчас их состояние оценивается как хорошее и удовлетворительное на 94% площадей.

При потребности 105 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур в наличии имеется 116 тысяч тонн. В нужных объемах заготовлен семенной материал льна, сои. А картофеля в регионе – 13 тысяч тонн.

Семена подсолнечника и кукурузы планируется докупить у российских поставщиков, их завезут до начала посевной. По оперативным данным, также уже закуплено 90 тысяч тонн минеральных удобрений, что составляет 64% от потребности сельхозтоваропроизводителей при проведении весенних полевых работ.

Отмечается, что в этом году сложилась сложная посевная кампания: зябь не достаточно подготовлена, часть технических культур не убрана, весна может не предоставить комфортных параметров для проведения полевых работ. В весенней посевной кампании планируется задействовать более 4,6 тысяч тракторов и 3,3 тысячи посевных агрегатов.

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