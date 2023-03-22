Глава ТТУ Самары рассказал о возможной замене старых автобусов на электробусы на 108-м маршруте

Электробусами могут полностью оснастить маршрут № 108. Фото: соцсети

Глава ТТУ г. Самары Михаил Ефремов рассказал о перспективах смены подвижного состава на маршруте № 108 «Пригородный автовокзал — Южный город». Сейчас предприятие обслуживает этот маршрут старыми автобусами, а вскоре к ним присоединится электробус белорусского производства.

- Автобусы «НефАЗ», которые сейчас работают на маршруте № 108, - 2008 года выпуска, они морально уже устарели и, конечно, в перспективе требуют замены на новый подвижной состав. Здесь хорошо себя зарекомендовал электробус, под тестирование, которого, собственно, и был создан 108-й маршрут. Прогресс не стоит на месте, и, думаю, будущее все-таки за электробусом, оптимальнее всего приобрести на этот маршрут именно этот новый вид транспорта, - поделился Михаил Ефремов своими мыслями в эфире программы «Городская среда» на «Радио КП-Самара».

По мнению Михаила Ефремова, на данном этапе приобретение 4 новых электробусов позволит закрыть потребность в новом транспорте на 108-м маршруте, но в перспективе здесь возможно увеличение числа подвижного состава и сокращение интервала движения.