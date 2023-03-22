Уровень инфляции уменьшился до 11,9% в Самарской области в феврале 2023 года

ЦБ РФ представил данные об инфляции в Самарской области в феврале 2023 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Самарской области продолжает снижаться годовая инфляция. В феврале 2023 года ее уровень составил 11,9%. Это на 0,26 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. Однако по сравнению с ПФО (10,9%) и страной в целом (10,99%) уровень инфляции в регионе выше. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

- На замедление инфляции повлияли расширение предложения на отдельных товарных рынках, ослабление давления со стороны издержек производителей продуктов питания и сдержанный спрос на товары длительного пользования, - говорится в сообщении.

Готовой темп прироста цен на продовольственные товары в феврале 2023 года уменьшился до 9,79%. В частности, замедлился рост цен на макаронные и хлебобулочные изделия, на колбасы, мясные полуфабрикаты, сыры и молочку. А вот годовой рост цен на импортный лук и бананы, наоборот, увеличился.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился до 14,18%. Замедлились темпы удорожания шампуней, гелей для душа, туалетного мыла, стиральных порошков, новых легковых автомобилей иностранных марок, смартфонов, стиральных машин, бытовых плит.

Годовой темп прироста цен на услуги в Самарской области увеличился до 11,58%. При этом в целом по России он уменьшился. К примеру, ускорился годовой рост цен на модельные стрижки, мойку авто и некоторые виды ремонта транспортных средств.

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