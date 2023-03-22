В Самаре на 188% увеличился спрос на услуги по обустройству огородов

Самарцы уже начали готовиться к дачному сезону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители уже приступили к подготовке к дачному сезону. Многие горожане решили обратиться к специалистам.

По информации «Авито Услуги», в областной столице на 188% увеличился спрос на услуги по обустройству дачных участков и огородов. Также выросло число предложений от специалистов, разнорабочих и бригад на 39%. Чаще всего жители хотят обустроить садовые дорожки и плитки, убрать территорию, установить калитки и навесы, фонтанчики и колодцы. Стоимость установки бордюров обойдется самарцам в 400 рублей за квадратный метр, а укладка тротуара – от 750 рублей за квадратный метр.

При этом, установить навес для автомобилей может обойтись в 5 тысяч рублей, а возвести забор из профнастила – от 350 рублей за погонный метр.

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