Самарский депутат Александр Хинштейн заработал 7,68 млн рублей за 2022 год

Депутат раскрыл свои доходы вслед за спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным / Фото: hinshtein.ru

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн рассказал, сколько он заработал за 2022 год. Информацию народный избранник опубликовал в своем телеграм-канале.

— По примеру председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина публикую данные своей декларации о доходах и имуществе. Накануне подал ее официально. Считаю, что депутатам нечего скрывать от своих избирателей, — написал парламентарий.

По словам Александра Хинштейна, за 2022 год его доход составил 7 680 962 рубля. В эту сумму вошли зарплата по основному месту работы, гонорары за книги и проценты по банковским вкладам. Общий доход супруги депутата составил 384 618 рублей. Их дети за год ничего не заработали, поскольку все еще несовершеннолетние.

Никакого движимого или недвижимого имущества у Александра Хинштейна не прибавилось. Все осталось на уровне 2021 года, когда на депутата были оформлены участок для садоводства, жилой дом и квартира. Из транспортных средств он владел тогда только снегоходом, а его супруга — автомобилем Infiniti QX60.

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