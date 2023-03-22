В Самаре пенсионеры не могу обойти огромную яму возле дома по улице Стара-Загора

Автомобилям приходится объезжать участок по газону. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители рассказали, что скрывалось под снегом. В одном из дворов образовалась огромная яма.

Очевидцы в социальных сетях пожаловаились на огромную яму возле жилого дома по улице Стара-Загора. Пользователи отмечают, что участок приходится объезжать на автомобилях по тротуару или газону. В дождливую погоду везде грязь, пенсионерам и детям тяжело обойти территорию.

Жители просят помощь и хотят, чтобы участок отремонтировали и поставили ограждения вдоль дороги. В огромную яму также уходит вся талая вода.

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