В Самаре проведут гарантийный ремонт на поврежденных дорожных участках

В городе проведут гарантийный ремонт. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты осмотрят дорожные объекты, ранее отремонтированные на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». На территории проведут гарантийный ремонт.

По информации городской администрации, в областной столице проведут гарантийный объезд. Подрядчики устранят дефекты. После проверки на улице Дачной выявили небольшую просадку в районе люка смотрового колодца. Работники тщательно исследуют участок и исправят ситуацию. До 1 мая проверят более 150 гарантийных объектов.

Также в городе планируют реализовать федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Основные проверки проведут в апреле.

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