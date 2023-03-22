Выдра пожаловала в гости к жителям домов на ул. Ташкентской в Самаре

Выдра решила присмотреть себе новое "жилье" в ЖК "Олимпия парк" Фото: Скриншот с видео

В Самаре к жителям домов на улице Ташкентской пожаловал необычный гость. Горожане заметили возле ЖК «Олимпия парк» выдру. Они сняли зверька на видео. Ролик опубликовали в соцсетях в среду, 22 марта 2023 года.

Судя по всему, выдра уже привыкла к человеческому вниманию. На тех, кто ее снимал на видео, она вообще не обращала внимания. Никакого страха перед людьми у нее не было. Она невозмутимо подбежала к стеклянной двери здания и заинтересованно заглянула внутрь. После этого зверек продолжил свою ознакомительную прогулку по двору.

По словам местных жителей, выдра могла прийти к ним со стороны озера Шишига. Водоем находится в пяти минутах ходьбы от этих жилых домов.

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