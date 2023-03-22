В дептрансе Самары раскрыли стоимость трамвая, троллейбуса, автобуса и электробуса

Высокая стоимость трамвая покрывается долговечностью его эксплуатации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дешевле всего городу обходится приобретение новых автобусов, самый дорогой вид наземного городского транспорта — трамвай. Цены на подвижной состав назвал заместитель департамента транспорта г. Самары Юрий Тапилин в эфире программы «Городская среда» на «Радио КП-Самара».

- Трехдверный автобус большого класса, вмещающий до 100 человек, стоит порядка 16-18 млн рублей, в зависимости от производителя, типа топлива (дизельное или газомоторное топливо) и других параметров, - пояснил Юрий Тапилин.

По словам зам. главы дептранса, троллейбусы «Адмирал» два года назад стоили по 22 млн рублей. Цена электробуса - порядка 20 миллионов или больше, в зависимости от модели. Стоимость одновагонного трамвая равна стоимости двух электробусов. А цена трехсекционного трамвая особо большого класса превышает 100 млн рублей.

Но при этом срок амортизации автобуса — 7 лет, троллейбуса — 10 лет. Самый крепкий и долговечный вид транспорта — трамвай.

- Номинальный срок эксплуатации трамвайных вагонов — 16 лет, но мы видим, что они могут служить гораздо более длительный срок, - отметил Юрий Тапилин.