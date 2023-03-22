Самарские моторостроители провели экологическую акцию в День воды

Экоакцию устроили волонтеры совета молодежи предприятия / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В среду, 22 марта 2023 года, в Самаре прошла экологическая акция, приуроченная ко Всемирному дню воды. Ее провели активисты совета молодежи «ОДК-Кузнецов».

Сегодня волонтеры вышли на главную площадь предприятия, чтобы поддержать десятый всероссийский молодежный флешмоб «Голубая лента-2023». Они раздавали символичные ленточки и листовки с информацией о важности бережного отношения к водным ресурсам.

- Мы не случайно решили поддержать именно эту акцию. Два года назад у нас заработали уникальное гальваническое производство и полностью реконструированные центральные очистные сооружения. Для предприятия и всего региона это был большой шаг в деле сохранения чистых водных ресурсов. Высокий уровень очистки сточных вод обеспечивают почти 200 инженерных систем, - отметила ведущий инженер, член совета молодежи ПАО «ОДК-Кузнецов» Елена Полежаева.

В рамках акции ленточки и листовки получили более 500 сотрудников завода. Большинство моторостроителей позитивно оценили задумку волонтеров. Они похвалили молодых коллег за неравнодушие к вопросам экологии.

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