В Самарской области создали центр подготовки футболистов благодаря соцконтракту

В регионе оказывают поддержку жителям Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продолжают оказывать помощь малоимущим семьям. Самарцам предоставляют социальные контракты.

По информации пресс-службы правительства региона, житель губернии получил помощь и смог создать свой центр подготовки футболистов, а также источник стабильного дохода. Житель областного центра Александр Тремасов имеет высшее образования, а также получил сертификаты тренера по футболу. После получения средств он приобрел спортинвентарь и футбольную форму.

Секция уже открыта, а сам Александр преподает для детей. В Самаре заключили более 400 контрактов уже в этом году.

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