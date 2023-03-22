Президент Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за патриотическую позицию

Владимир Путин провел встречу с главой фракции в Госдуме Владимиром Васильевым / Фото: Единая Россия

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. Глава государства отметил, что партия активно участвует в политической жизни и занимает патриотическую позицию в международной тематике.

Владимир Путин отметил работу «ЕР» по формированию инициатив по важнейшим направлениям социально-экономического развития, защите прав граждан, а также по поддержке участников спецоперации и их семей.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александра Живайкина, приоритеты для партии — совершенствование регионального законодательства, направленное на выполнение национальных и партийных проектов и на поддержку бойцов СВО и их близких.

— Бюджет Самарской области на 2023-2025 годы полностью ориентирован на дальнейшее выполнение наших социальных обязательств, в том числе и в рамках реализации народной программы партии. Важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия, — отметил парламентарий.

Александр Живайкин напомнил, что в 2022 году было реализовано много проектов, направленных на улучшение качества жизни населения. В регионе капитально отремонтировали 22 школы, благоустроили 318 дворов и 141 общественное пространство.

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