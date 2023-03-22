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НовостиПроисшествия22 марта 2023 14:35

В Самарской области мужчина избивал ребенка своей девушки

Подозреваемый избивал несовершеннолетнего
Алена ПРОВКИНА
Мужчина предстанет перед судом

Мужчина предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Богатовском районе Самарской области местный житель истязал ребенка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 42-летний подозреваемый причинял физические и психологические страдания 11-летнему мальчику. Мужчина наносил побои и другие насильственные действия в отношении сына своей девушки. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Мужчина предстанет перед судом. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего

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