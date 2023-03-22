Самарский планетарий сможет стать центром притяжения туристов

Часть здания будет похожа на планету. Фото: минкульт Самарской области

В Самаре обсудили проект строительства планетария. Объект станет центром притяжения туристов и жителей региона.

Самарский планетарий закрепит за областным центром статус космической столицы и поможет разбудить интерес к космосу, астрономии и физике у молодых людей. Также объект появится в знаковом для самарцев месте – рядом с монументом-ракетой «Союз», а после войдет в музейный комплекс «Самара космическая». Общая площадь музейного корпуса составит 2,2 тысячи кв.м. Специалисты планируют возвести трехэтажное здание, два из которых будут под землей. На кровле здания разместят площадку для наблюдений за астрономическими явлениями и планетами.

В проекте предусмотрели студию для изучения космонавтики и астрономии на 30 посадочных мест, конференц-зал, фондохранилище, просторный вестибюль, гардероб, сувенирный магазин и зону общепита. Снаружи часть здания будет похожа на планету Солнечной системы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал