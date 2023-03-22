В Самарской области подросток скончался в подстанции от удара током

Молодой человек забрался в заброшенную подстанцию. Фото: СУ СК России по Самарской области

В городе Жигулевск Самарской области местную жительницу признали виновной в смерти подростка. Парень залез в трансформаторную подстанцию.

По версии следствия, местная жительница заключила договор аренды на территории, где располагалась трансформаторная подстанция. Подозреваемая не закрыла вход и не указала, что внутри объекта небезопасно. В 2021 году 17-летний подросток забрался внутрь подстанции, где его ударило током. Потерпевший скончался на месте, сообщают в СУ СК России по Самарской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Арендатора признали виновной. Ей назначили 1 год ограничения свободы.

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