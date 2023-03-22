Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 16:02

Самарцы пожаловались на ужасное состояние улицы Утевской

Горожане не могут объехать ямы
Алена ПРОВКИНА
Водители пожаловались на дорожное полотно. Фото: "Куйбышевский"

Водители пожаловались на дорожное полотно. Фото: "Куйбышевский"

В Самаре местные жители продолжают делиться кадрами с разрушенных дорог. На этот раз пользователи обратили внимание на улицу Утевскую в Куйбышевском районе.

Судя по опубликованному видео, автомобилисты даже не могут объехать дорожный участок. Им приходится сбавлять скорость - все дорожное полотно в ямах. Очевидцы полагают, что ремонт проводили несколько десятков лет назад. В комментариях пользователи отмечают, что оставляют на дороге не только нервы, но и части машин.

Напомним, горожане также пожаловались на огромную яму на улице Стара-Загора. Водителям приходится объезжать опасный участок по газону.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал