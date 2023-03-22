Самарцы пожаловались на ужасное состояние улицы Утевской

Водители пожаловались на дорожное полотно. Фото: "Куйбышевский"
В Самаре местные жители продолжают делиться кадрами с разрушенных дорог. На этот раз пользователи обратили внимание на улицу Утевскую в Куйбышевском районе.
Судя по опубликованному видео, автомобилисты даже не могут объехать дорожный участок. Им приходится сбавлять скорость - все дорожное полотно в ямах. Очевидцы полагают, что ремонт проводили несколько десятков лет назад. В комментариях пользователи отмечают, что оставляют на дороге не только нервы, но и части машин.
Напомним, горожане также пожаловались на огромную яму на улице Стара-Загора. Водителям приходится объезжать опасный участок по газону.
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