В Самаре творческая встреча с Геннадием Майоровым пройдет 24 марта 2023 года

Писатель расскажет о сборе материала. Фото: Самарской областная библиотека

В Самаре состоится творческая встреча с писателем и журналистом Геннадием Майоровым. Жители смогут пообщаться с автором 24 марта 2023 года.

По информации Самарской областной библиотеки, мероприятие пройдет в рамках проекта «Вечный огонь. Из книги на экран». Во время встречи также пройдет показ фильма «Девичья пушка» по книге Геннадия Майорова. Автор расскажет о сборе материала для книги «Здесь оглохла зима от обстрела». Геннадий Майоров более 40 лет назад собрал и обнародовал данные о единственном женском артиллерийском расчете, который воевал 12 дней под Колпной.

Писатель смог отыскать двух оставшихся в живых девушек из отряда. Мероприятие пройдет в 18:00. Вход свободный по предварительной записи.

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