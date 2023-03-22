В Самарскую область прибыл грузовой поезд, из которого вытекало реактивное топливо

На место прибыли специалисты. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Самарской области проверят грузовой поезд, у которого обнаружили течь. Реактивное топливо вытекало из цистерны.

По информации транспортной прокуратуры, поезд остановился на станции «Безенчук». Специалисты обнаружили течь нефтепродуктов, которые могли повлиять на безопасность движения и экологию. Цистерну отправили на аварийный пути. На месте работает специализированная организация. К счастью, обошлось без пострадавших.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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