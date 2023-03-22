Появилось видео большого пожара дома Челышева на Красноармейской

Огонь перешел на крышу здания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вечером в среду, 22 марта 2023 года, стало известно о возгорании исторического дома Челышева на улице Красноармейской. На место прибыли спецслужбы.

Возгорание зафиксировали на третьем этаже здания. Огонь перешел на крышу здания, площадь которой 180 квадратных метров. Специалисты эвакуировали 60 человек. Объявлен повышенный ранг опасности, погибших и пострадавших нет, отмечают ГУ МЧС России по Самарской области.

Помимо этого, на место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции оцепили место происшествия и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал