В Самаре горожане с доходом выше среднего гораздо чаще общаются с коллегами вне офиса

Чаще всего жители встречаются в кафе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители с доходом выше среднего чаще уделяют внимание общению с коллегами вне работы. Об этом заявили 4 из 10 опрошенных.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 14% респондентов отметили, что только недавно начали общаться с сослуживцами вне офиса. Самыми популярными местами для посиделок стали кафе и рестораны. При этом, 36% опрошенных признались, что раньше часто встречались с коллегами, но перестали это делать из-за личных обстоятельств.

Также 9% горожан никогда не общались с коллегами после работы. Свою позицию самарцы аргументируют нехваткой времени и желанием разграничить личную жизнь и работу.

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