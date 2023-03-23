Жители Самарской области могут предварительно заказать лекарства по электронным рецептам

Новая услуга «Бронирование» в приложении «Мой рецепт» позволяет резервировать свой заказ.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Самарской области могут предварительно заказать лекарственные препараты в аптеках своего города по электронному рецепту. Новый функционал стал доступен в мобильном приложении «Мой рецепт» от компании «Первый электронный рецепт».
Применять электронные рецепты наряду с традиционными бумажными было решено еще в конце 2020 года. В 2022 году в Самарской области совместно запустили сервис. Теперь в планах – расширить практику выписки рецептов в рамках телемедицинских консультаций и включить в систему государственные аптеки и рецепты в рамках льготного лекарственного обеспечения.
Врачи выписывают такие рецепты, используя свою цифровую подпись. Пациент может получить к нему доступ с помощью мобильных приложений и интернет-порталов. В них можно увидеть свой электронный рецепт и карту аптечных пунктов города, где доступно для приобретения выписанное лекарство.
Новая услуга «Бронирование» в приложении «Мой рецепт» позволяет резервировать свой заказ из ассортимента выбранных аптек и в последствии купить уже в аптеке после push-уведомления о сборке заказа. Приобрести лекарства можно, показав QR-код заказа электронного рецепта работнику аптеки.
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