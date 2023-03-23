В Самарской области сотрудница библиотеки перевела мошенникам почти 2,5 млн рублей

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница стала жертвой мошенников. Она перевела злоумышленникам почти 2,5 миллиона рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, технической сотруднице одной из библиотек позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Мошенники сообщили, что на имя женщины пытаются взять кредит. Чтобы избежать потери средств, потерпевшей рекомендовали оформить настоящий кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Местная жительница отправила злоумышленникам почти 2,5 млн рублей.

После перевода «сотрудники банка» перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал