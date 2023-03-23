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НовостиПроисшествия23 марта 2023 6:20

В Самарской области сотрудница библиотеки перевела мошенникам почти 2,5 млн рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница стала жертвой мошенников. Она перевела злоумышленникам почти 2,5 миллиона рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, технической сотруднице одной из библиотек позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Мошенники сообщили, что на имя женщины пытаются взять кредит. Чтобы избежать потери средств, потерпевшей рекомендовали оформить настоящий кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Местная жительница отправила злоумышленникам почти 2,5 млн рублей.

После перевода «сотрудники банка» перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

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