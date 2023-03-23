Жительница Самарской области незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранцев

По данным полицейских, женщина официально не трудоустроена. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 30-летняя местная жительница в середине февраля незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранцев в своей квартире многоэтажного дома.

— Она не собиралась в дальнейшем предоставлять им жилое помещение для проживания. Участковые опросили соседей, осмотрели двухкомнатную квартиру. Она оказалась не предназначена для такого количества людей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Она признала свою вину и сообщила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Ей может грозить штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы до трех лет.

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