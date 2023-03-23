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НовостиПроисшествия23 марта 2023 6:34

Жительница Самарской области незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранцев

Свою квартиру предоставлять им для проживания она не собиралась
Ирина СИНЕГУБОВА
По данным полицейских, женщина официально не трудоустроена.

По данным полицейских, женщина официально не трудоустроена.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 30-летняя местная жительница в середине февраля незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранцев в своей квартире многоэтажного дома.

— Она не собиралась в дальнейшем предоставлять им жилое помещение для проживания. Участковые опросили соседей, осмотрели двухкомнатную квартиру. Она оказалась не предназначена для такого количества людей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Она признала свою вину и сообщила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Ей может грозить штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы до трех лет.

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