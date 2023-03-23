В Самарской области 38% жителей согласны на снижение зарплаты, ради сохранения работы

Многие жители согласны на понижение зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие сотрудники готовы пожертвовать заработной платой, ради сохранения своего рабочего места. Жители поделились данными с экспертами.

По информации службы исследований hh.ru, в регионе изменили средние зарплатные ожидания соискателей. Местные жители хотели бы зарабатывать около 45,5 тысяч рублей. При этом, 38% опрошенных признались, что готовы снизить свои ожидания, ради сохранения текущей работы или гарантированного трудоустройства. Чаще всего проявлять гибкость согласны сотрудники сфер «Информационные технологии», «Стратегия, инвестиции, консалтинг», а также «Искусство, развлечения, массмедиа».

Еще 45% респондентов категорически отказываются от понижения зарплаты. Самые неуступчивые среди сотрудников сферы «Автомобильный бизнес».

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