Прокуратура Самарской области требует компенсаций детям, которых покусала собака по пути в школу

ЧП произошло на территории средней общеобразовательной школы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярском районе Самарской области уличная собака покусала 10-летнего и 11-летнего мальчиков на территории школы. Районная прокуратура провела проверку.

В соцсетях был опубликован пост о нападении собак на детей в Новосемейкино. Проверка установила, что утром 20 февраля 2023 года на территории средней общеобразовательной школы им. Зеленова безнадзорная собака укусила двух мальчиков, которые шли на учебу.

— В результате чего дети получили телесные повреждения. В суд направлены иски о взыскании морального вреда по 10 тысяч рублей с органов местного самоуправления, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Помимо этого, в адрес главы администрации Красноярского района и главы Новосемейкино внесены представления об устранении требований федерального законодательства. Они сейчас находятся на рассмотрении.

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