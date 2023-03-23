Автобус № 21 стал ходить чаще в Самаре в марте 2023 года

Интервалы движения автобуса № 21 сократили / Фото: департамент транспорта Самары

В Самаре улучшили работу еще одного маршрута общественного транспорта. Речь идет об автобусе № 21 «Барбошина поляна – Юнгородок». Он стал ходить чаще. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

- Для улучшения ритмичности работы и сокращения интервалов на льготном автобусном маршруте № 21 добавлены дополнительные рейсы, - отметили в ведомстве.

Теперь с остановки «Барбошина поляна» автобусы отправляются в 6:14, 8:10, 10:33, 12:53, 15:28 и в 17:48. С остановки «Юнгородок» - в 7:09 и 16:25, а с остановки «Станция метро «Кировская» - в 7:14, 9:01, 11:46, 13:44 и в 16:30.

Напомним, с 21 марта 2023 года в Самаре увеличили количество рейсов на автобусах № 51 и 78. Это сделали для улучшения транспортной доступности Красноглинского района.

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