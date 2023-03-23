В Самарской области затопило дома в двух селах Ставропольского района

В домах могут произойти обвалы. Фото: народный фронт

В Ставропольском районе Самарской области местные жители рассказали о потопе в своих домах. Села Ташелка и Мусорка оказались затоплены водой.

По информации Народного фронта региона, жители подтопленных территорий покинули свои дома и просят помощи у родственников и соседей. Талые воды затопили дома 13 марта. Сначала под водой оказались подвалы и первые этажи. Жители не смогли добиться помощи. Сейчас эксперты считают, что ситуация стала критической, в домах невозможно находиться. Уровень воды поднимается на 20-30 сантиметров выше пола.

Высока вероятность обрушения стен, потолков, а также обвалов. Пока не организован качественный водоотвод талых вод.

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