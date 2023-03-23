В Самаре жильцам пострадавшего от пожара дома Челышева выплатят матпомощь

Самарцам помогут и с перевозкой вещей при смене места жительства. Фото: администрация Самары

Сегодня, 23 марта 2023 года, в администрации Ленинского района Самары проходит встреча с жильцами дома Челышева на Красноармейской, пострадавшего от пожара.

— В ближайшие часы все жильцы оформят заявления на выплату материальной помощи и получение, в случае необходимости, жилья из маневренного фонда, — рассказали в администрации Самары.

Также самарцам помогут с перевозкой вещей при смене места жительства. Встречу проводит глава Ленинского района Елена Бондаренко. Также присутствуют руководитель управления охраны объектов культурного наследия, МЧС, представители департамента семьи, опеки и попечительства, департамента управления имуществом.

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